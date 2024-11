Darts WM 2025, Turnierbaum und Modus nach der Auslosung: 1., 2. Runde, Termine, Zeitplan, Spielplan, deutsche Gegner, Luke Littler, Übertragung im TV und Livestream

Darts WM 2025: Tunierbaum, Modus und Auslosung

Folgende Spieler sind zur PDC World Darts Championship 2025 zugelassen:

Top-32 der PDC Order of Merit

Top-32 der PDC Pro Tour Order of Merit

32 Wildcards (werden in diversen Qualifikationsturnieren und -serien vergeben)

Für die Darts-Weltmeisterschaft 2025 haben sich insgesamt 96 Spieler qualifiziert. Die Top 32 der PDC Order of Merit, also der Darts-Weltrangliste, sind direkt für die zweite Runde gesetzt und erhalten in der ersten Runde ein Freilos.

In der ersten Runde treffen die 32 Spieler, die sich über die Pro Tour qualifiziert haben, auf einen der internationalen Qualifikanten.

Bevor die Darts-WM beginnen kann, musste am 25. November zunächst die Auslosung stattfinden.

Darts WM: Die Partien der 1. und 2. Runde im Überblick