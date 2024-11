Darts WM 2025, Auslosung und Turnierbaum: Wann werden die Spiele / Paarungen ausgelost

Die Auslosung der WM ist für Montag, den 25. November, terminiert. Um 17.30 Uhr geht die Ziehung los. Dabei werden unter anderem auch die Gegner der sechs Deutschen - Martin Schindler, Gabriel Clemens, Ricardo Pietreczko, Florian Hempel, Niko Springer und Kai Gotthardt - ermittelt.

Insgesamt 96 Spieler nehmen am Turnier teil, die besten 32 der PDC Order of Merit, darunter auch Titelverteidiger Luke Humphries, steigen erst in der zweiten Runde ein. In der ersten Runde duellieren sich 32 internationale Qualifikanten mit den 32 besten Spielern der Pro Tour Order of Merit.

In Sachen Übertragung der Auslosung seid Ihr bei Sport1 genau richtig. Der Sportsender stellt zur Ziehung einen kostenlosen Livestream zur Verfügung.

Darts WM: Die 1. Runde im Überblick

Spieler 1 Spieler 2 internationaler Qualifikant Top 32 der Pro Tour Order of Merit internationaler Qualifikant Top 32 der Pro Tour Order of Merit internationaler Qualifikant Top 32 der Pro Tour Order of Merit internationaler Qualifikant Top 32 der Pro Tour Order of Merit internationaler Qualifikant Top 32 der Pro Tour Order of Merit internationaler Qualifikant Top 32 der Pro Tour Order of Merit internationaler Qualifikant Top 32 der Pro Tour Order of Merit internationaler Qualifikant Top 32 der Pro Tour Order of Merit internationaler Qualifikant Top 32 der Pro Tour Order of Merit internationaler Qualifikant Top 32 der Pro Tour Order of Merit internationaler Qualifikant Top 32 der Pro Tour Order of Merit internationaler Qualifikant Top 32 der Pro Tour Order of Merit internationaler Qualifikant Top 32 der Pro Tour Order of Merit internationaler Qualifikant Top 32 der Pro Tour Order of Merit internationaler Qualifikant Top 32 der Pro Tour Order of Merit internationaler Qualifikant Top 32 der Pro Tour Order of Merit internationaler Qualifikant Top 32 der Pro Tour Order of Merit internationaler Qualifikant Top 32 der Pro Tour Order of Merit internationaler Qualifikant Top 32 der Pro Tour Order of Merit internationaler Qualifikant Top 32 der Pro Tour Order of Merit internationaler Qualifikant Top 32 der Pro Tour Order of Merit internationaler Qualifikant Top 32 der Pro Tour Order of Merit internationaler Qualifikant Top 32 der Pro Tour Order of Merit internationaler Qualifikant Top 32 der Pro Tour Order of Merit internationaler Qualifikant Top 32 der Pro Tour Order of Merit internationaler Qualifikant Top 32 der Pro Tour Order of Merit internationaler Qualifikant Top 32 der Pro Tour Order of Merit internationaler Qualifikant Top 32 der Pro Tour Order of Merit internationaler Qualifikant Top 32 der Pro Tour Order of Merit internationaler Qualifikant Top 32 der Pro Tour Order of Merit internationaler Qualifikant Top 32 der Pro Tour Order of Merit internationaler Qualifikant Top 32 der Pro Tour Order of Merit

Darts WM: Die 2. Runde im Überblick