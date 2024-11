Grand Slam of Darts, Preisgeld: Wie viel Geld bekommt der Sieger oder die Siegerin?

Das WV Active Aldersley in Wolverhampton ist vom 9. bis 17. November Austragungsort des Grand Slam of Darts, einem Turnier welches bereits zum 18. Mal ausgetragen wird.

Insgesamt gehen bei dem von der Professional Darts Corporation (PDC) organisierten Turnier 32 Spielerinnen und Spieler an den Start. Wie in den Vorjahren sind die Gewinner und Finalisten der großen TV-Turniere automatisch für das Turnier qualifiziert. Die restlichen Startplätze wurden abhängig von den Ranglistenpositionen mit den Siegern der European Tour und der Pro Tour besetzt. Zusätzlich fand ein Qualifikationsturnier statt.

Der einzige deutsche Teilnehmer, Martin Schindler, spielt in einer Gruppe mit Danny Noppert, Cameron Menzies und Beau Greaves, der Weltmeisterin bei den Frauen.

An den ersten vier Tagen des Grand Slam of Darts findet die Gruppenphase statt. Die beiden besten Spieler jeder Gruppe ziehen dann in die K.o.-Phase ein.