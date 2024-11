"Die Form ist besorgniserregend": Darts-Legende Peter Wright vor der WM so schlecht wie seit elf Jahren nicht

Nach seinem krachenden Aus bei den Grand Slam of Darts steht Peter Wright rund einen Monat vor dem Start der Weltmeisterschaft mit dem Rücken zur Wand da. In der Weltrangliste ist er gewaltig abgerutscht.

"Die Form von Peter Wright ist besorgniserregend", sagte der ehemalige Profi und heutige TV-Experte Wayne Mardle über die Auftritte von "Snakebite" beim Grand Slam of Darts.

Wright schied weit abgeschlagen als Letzter seiner Gruppe aus, nachdem er in drei Spielen (0:5, 4:5 und 1:5) von 20 möglichen Legs nur eines für sich entschieden hatte. Nicht einmal kam der Schotte zudem auf einen Average von über 85.

Sein seit Monaten bestehendes Formtief hat sich inzwischen auch auf die Platzierung des zweimaligen Weltmeisters in der Order of Merit ausgewirkt. Erstmals seit elf Jahren gehört er nicht mehr der Top 16 an.