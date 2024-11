Darts WM 2025, Favoriten: Welche Spieler sind aktuell die besten?

Einer der Topfavoriten bei der kommenden Darts WM ist Titelverteidiger Luke Humphries. Der Engländer führt die Order of Merit an und konnte in diesem Jahr den World Cup of Darts und das World Matchplay gewinnen.

Zum Favoritenkreis zählen zudem auch in diesem Jahr die Ex-Weltmeister Michael van Gerwen, Rob Cross oder Michael Smith.

Darüber hinaus werden die Augen der Fans auf Shootingstar Luke Littler gerichtet sein. Der 17-jährige erreichte bei seinem WM-Debüt im vergangenen Jahr das Endspiel in London. Zudem gewann Littler 2024 mit der Premier League und der World Series of Darts zwei große Turniere. Luke Littler gehört damit ebenfalls zu den absoluten Topfavoriten bei der Darts WM 2025.

Die Top 10 der Order of Merit im Überblick: