Darts, Preisgeld bei Player Championship Finals: Wie viel Geld bekommen die Spieler und der Sieger?

Seit 2009 findet das Darts-Event der Players Championship Finals statt. Der Niederländer Michael van Gerwen konnte das Turnier bisher insgesamt sieben Mal gewinnen und verbucht damit die meisten Turniersiege des Events. Seinen ersten Triumpf feierte "Mighty Mike" 2013, als er Phil Taylor im Finale bezwingen konnte. Zuletzt gewann van Gerwen das Turnier im Jahr 2022 und auch in Sachen Preisgeld hat sich im Laufe der Zeit eine Menge getan.

Bei der ersten Ausgabe 2009, standen insgesamt 200.000 Pfund zur Verfügung. Der Gewinner ging mit dem Hauptpreis von 50.000 Pfund nach Hause. 15 Jahre später hat sich der Darts-Sport entwickelt und mehr Aufmerksamkeit erlangt, was sich auch in Sachen Preisgelder widerspiegelt. Seit dem vergangenen Jahr spielen die Teilnehmer um ein Preisgeld in Höhe von 600.000 Pfund.

Allen 64 Teilnehmern der ersten Runde ist ein Startgeld von 3.000 Pfund sicher. Ein Weiterkommen in jeder Runde bringt den Spielern mehr Geld in die Tasche. Für den Halbfinaleinzug erhält man 30.000 Pfund, der Finalist gar 60.000 Pfund und der Sieger der Players Championship Finals erhält stolze 60.000 Pfund (entspricht 71.929,20 Euro).

Die Preisgelder in der Übersicht: