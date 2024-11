Darts, Players Championship Finals heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die Spiele von Martin Schindler und Co. im TV und Livestream?

Am heutigen Freitag, den 21. November, steht die 1. Runde der Players Championship Finals an. 32 Partien gehen im Laufe des Tages über die Bühne. Diese Duelle stehen heute an:

1. Runde (ab 13.45 Uhr):

Name Name Gian van Veen Scott Williams Brendan Dolan Martin Schindler Ritchie Edhouse Luke Woodhouse James Wade Stephen Burton Ryan Searle Jeffrey de Graaf Martin Lukeman Connor Scutt Dave Chisnall Joe Cullen Andrew Gilding Kevin Doets William O'Connor Niels Zonneveld Krzysztof Ratajski Madars Razma Cameron Menzies Jim Williams D. van Duijvenbode Callan Rydz Ryan Joyce Karel Sedlacek Wesley Plaisier Mensur Suljovic Alan Soutar Jermaine Wattimena Wessel Nijman Kim Huybrechts

1. Runde (ab 20 Uhr):