European Darts Championship heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die Europameisterschaft mit Martin Schindler im TV und Livestream?

Gute Nachrichten für alle Darts-Fans! Das Turnier in Dortmund wird teilweise auch im Free-TV und kostenlosen Livestream übertragen. Möglich macht das der Sender Sport1. Am Samstag zeigt der Privatsender Teile der zweiten Runde von 23 bis 1 Uhr (morgens). Am Sonntag beginnt dagegen bereits um 14 Uhr das Programm mit dem Viertelfinale. Auch Halbfinale und Finale sind auf dem Kanal am Abend (ab 18 Uhr) zu sehen.

Am heutigen Donnerstag ist der Kanal allerdings nicht mit von der Partie.

Wer hingegen kein einziges Match verpassen will, benötigt das Abonnement von DAZN. Der Sportstreamingdienst ist im Besitz der Übertragungsrechte und präsentiert das Turnier zwischen Donnerstag und Sonntag täglich ab 19 Uhr auf seiner Plattform. Für den Zugriff ist bereits das günstigere DAZN World-Paket für 6,99 Euro pro Monat ausreichend.