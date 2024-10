Darts World Grand Prix 2024, Preisgeld: Wie viel Geld bekommt der Sieger?

Die Mattioli Arena in Leicester ist von Montag, 7. Oktober, bis zum kommenden Sonntag, 13. Oktober, Austragungsort des World Grand Prix, einem der bedeutendsten Darts-Major-Turniere des Jahres.

Für das Turnier sind die ersten 16 der PDC Order of Merit und die ersten 16 der Pro Tour Order of Merit qualifiziert. Mit Martin Schindler und Ricardo Pietreczko sind auch zwei deutsche Darts-Asse dabei. Das besondere am World Grand Prix ist, dass er im 501-double-in-double-out-Modus gespielt wird. Das bedeutet, dass jedes Leg nicht nur mit einem Double beendet, sondern auch begonnen werden muss.