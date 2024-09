"Ich will kein Mitleid": Darts-Stars Luke Littler und Peter Wright brechen in Tränen aus

Littler wurde beim Interview nach seiner 5:8-Niederlage im Finale gegen Wright vom Master of Ceremonies der PDC Europe, Philip Brzezinski, auf seine emotional komplizierte Woche angesprochen - und weinte dann auf der Bühne in den Armen Brzezinskis.

Der Grund: Der Tod des Vaters eines guten Freundes hat den 17-jährigen Engländer ziemlich mitgenommen. "Ich kenne ihn seit ich drei oder vier Jahre alt bin", sagte Littler.

Anschließend meldete sich "The Nuke" bei Instagram noch einmal zu dem Thema zu Wort: "Ich will kein Mitleid oder so. Ich wollte nur sagen, dass mein bester Kumpel seinen Vater in so jungen Jahren verloren hat. Ich denke schon die ganze Woche an ihn, an den stärksten Kerl, den ich kenne."