"Er hat ihn zerstört": Luke Littler sorgt erneut für Furore - und fühlt sich "unschlagbar"

Littler: "Von einem Tief kann man nicht sprechen"

Dabei hatte es in den vergangenen Wochen ein wenig so gewirkt, als zeige die Kurve bei Littler nach unten. Beim World Matchplay war "The Nuke" beispielsweise bereits in Runde eins an van Gerwen gescheitert.

"Von einem Tief kann man nicht sprechen", meinte Littler darauf angesprochen: "Beim World Matchplay war ich einfach besonders nervös, gegen Michael zu spielen. Das war übrigens auch jetzt wieder der Fall, aber ich bin jetzt besser damit umgegangen."

Der Triumph in Amsterdam sei sein "größter Turniersieg nach der Premier League", so Littler: "Ich werde mich aber nicht auf meinen Lorbeeren ausruhen und möchte in diesem Jahr noch weitere große Turniere gewinnen."