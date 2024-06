World Cup of Darts: Termin, Spielplan, Gruppen, Modus, Teilnehmer, Deutschland, Übertragung im Free-TV und Livestream

DARTS LIVE SEHEN Jetzt DAZN buchen Anzeige

World Cup of Darts: Termin, Spielplan, Gruppen, Modus, Teilnehmer, Deutschland

Am 27. Juni ist es so weit und die 14. Austragung des World Cup of Darts wird eröffnet. Vier Tage lang wird dabei in der Eissporthalle in Frankfurt am Main um den Titel gekämpft. Dabei sind die Profis nicht einzeln im Einsatz, sondern in Zweier-Teams. 40 Nationen haben sich für das Turnier qualifiziert.

World Cup of Darts: Modus, Deutschland

Während England, Wales, die Niederlande und Schottland gesetzt sind und erst in der zweiten Runde einsteigen, wurden die anderen 36 Teams in zwölf Dreier-Gruppen eingeteilt. Das deutsche Duo, bestehend aus Martin Schindler und Gabriel Clemens, misst sich in der Gruppe C mit Neuseeland und Finnland.

Die Gruppenphase steigt am 27. und am 28. Juni. Pro Gruppe schafft es nur der Gruppensieger in die zweite Runde, wo die vier gesetzten Teams bereits warten. Danach geht es wie üblich normal mit K.o.-Spielen weiter, bis zum Finale, das am 30. Juni ab 21.30 Uhr über die Bühne geht.

World Cup of Darts: Gruppen

Die gesetzten Teams:

Gesetzt Gesetzt Gesetzt Gesetzt England Wales Niederlande Schottland

Die zwölf Gruppen:

GRUPPE A GRUPPE D GRUPPE G GRUPPE J Belgien Australien Polen Frankreich Singapur Japan Norwegen Lettland Phillippinen Hongkong Ungarn Dänemark

GRUPPE B GRUPPE E GRUPPE H GRUPPE K Nordirland Irland Tschechien Schweden Südafrika Litauen Bahrain Spanien Schweiz Taipeh Island Gibraltar

GRUPPE C GRUPPE F GRUPPE I GRUPPE L Deutschland Österreich Kroatien USA Neuseeland China Malaysia Portugal Finnland Guyana Kanada Italien

Das Turnier ist auch dieses Jahr voll gespickt mit Stars. Für England gehen Weltmeister Luke Humphries und Michael Smith an den Start. Wales schickt Gerwyn Price und Jonny Clayton ins Rennen, die Niederlande tritt mit Michael van Gerwen und Danny Noppert an und für Schottland sind Peter Wright und Gary Anderson mit dabei.