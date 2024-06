"Tut furchtbar weh": Darts-Star Nathan Aspinall erleidet heftige Schmerzen

"Mein Arm tut furchtbar weh", sagte Aspinall nach seinem 6:2-Auftaktsieg gegen den Finnen Marko Kantele, ohne seine Verletzung genauer zu benennen.

"Ich muss weitermachen. Ich versuche, positiv zu bleiben. Zum Glück ist meine Familie hier in Kopenhagen, das hilft, das Leiden ein wenig zu lindern. Ich bin ein echter Kämpfer und gebe niemals auf", meinte der 32-Jährige weiter und erinnerte an das Privileg, ein Leben als professioneller Darts-Spieler führen zu dürfen.

"Man darf nicht vergessen, was es für ein großartiges Leben ist, ein Darts-Profi zu sein. Dann muss man auch mal in der Lage sein, die schwächeren Momente zu akzeptieren und sich durch den Schmerz durchzubeißen, egal wie schwierig es ist", so "The Asp".

Im Viertelfinale war für den zweimaligen Major-Champion dann allerdings Endstation. Gegen seinen Landsmann Michael Smith unterlag Aspinall mit 3:6.