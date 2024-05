Tritte gegen den Kopf: Darts-Star Kim Huybrechs nennt erschreckende Details über Angriff und gibt Gesundheitsupdate

Huybrechts war bei einer Auseinandersetzung zweier Fangruppierungen übel zugerichtet worden, brach sich unter anderem das Schlüsselbein und verletzte sich an seinem Wurfarm. Das bestätigten Bilder in den sozialen Medien.

"Ich wurde an der rechten Seite von einem Motorradhelm getroffen", sagte der Belgier gegenüber der heimischen Zeitung Het Laatste Nieuws und fügte an: "Dann wurde ich auf den Boden geworfen und sie fingen an, auf meinen Kopf, mein Kinn und mein Schlüsselbein zu treten."

Der Angriff sei aus dem Nichts gekommen und nach zwei Minuten schon wieder vorbei gewesen. "Ich war wehrlos und spürte ziemlich schnell, dass etwas nicht stimmte", ergänzte Antwerpen-Fan Huybrechts: "Vielleicht dachten sie, ich hätte etwas gegen sie geschrien? Es war auch keine Polizei in dem kleinen Park, was ich seltsam fand."