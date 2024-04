Luke Littler sendet provozierende Geste bei Darts-Spiel an den FC Liverpool

"Wunderkind" Luke Littler erobert die Darts-Welt und ist längst ein über die Grenzen seines Sports bekanntes Phänomen. Darüber hinaus verfügt der 17-jährige Engländer über ein ausgeprägtes Selbstvertrauen und scheut sich nicht davor anzuecken. Am Donnerstagabend konnte er es sich nicht verkneifen, die Fans des FC Liverpool zu provozieren.

Am Donnerstagabend zog sich Littler den Unmut des Publikums in Liverpool zu. Vor seinem Walk On zum Duell mit Ex-Weltmeister Gerwyn Price am 13. Spieltag der Premier League of Darts schickte der bekennende Manchester-United-Fan einen hämischen Gruß an die Fans des FC Liverpool, indem er beide Arme in die Luft reckte und mit der einen Hand eine Zwei zeigte und die andere zur Faust ballte. Der Hintergrund: Damit spielte er auf die 0:2-Pleite des FC Liverpool im Derby beim FC Everton am Mittwochabend an.

Direkt in der Halle erregte die Geste kein großes Aufsehen, Pfiffe und Buhrufe blieben weitestgehend aus. Den weltweiten Liverpool-Fans, die über die sozialen Netzwerke darauf aufmerksam wurden, dürfte sie aber trotzdem sauer aufgestoßen sein.