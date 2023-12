Rekord zum Weihnachtsfest: Die Deutschen nehmen bei Darts-WM den "Ally Pally" ein

Darts-WM: Kommt auch "Pikachu" weiter?

Schon am Donnerstag war Clemens mit einem Sieg an jenem Ort gestartet, an dem er bei der letzten WM deutsche Darts-Geschichte geschrieben hatte. Und aus dem Trio könnte gar noch ein Quartett werden: Ricardo Pietreczko spielt am Nachmittag (14.40 Uhr) gegen den Engländer Callan Rydz um den Einzug in die dritte Runde.

Vier Deutsche mittendrin, wenn die heiße Phase der WM beginnt? Es wäre ein riesiger Meilenstein. "Es ist großartig, wie sich der deutsche Dartssport entwickelt. Wir sind auf einem neuen Level angekommen", erklärte Schindler, der auch im Vorjahr in der dritten Runde stand und dort den späteren Weltmeister Michael Smith am Rande einer Niederlage hatte.