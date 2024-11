"Diesmal musste ich den Fernseher ausschalten": Comeback von Mike Tyson enttäuscht auf ganzer Linie - und lässt Schlimmes befürchten

Mike Tyson: "Ich habe verloren, aber dennoch gewonnen"

"Ich bedauere nichts. Ich habe verloren, aber dennoch gewonnen", sagte der Ex-Champ nach dem Kampf, der im Mai geplatzt worden war, weil Tyson dramatisch an einem Magengeschwür gelitten hatte: "Damals wäre ich beinahe gestorben, habe acht Liter Blut verloren. Ich musste so kämpfen, um hier im Ring zu stehen."

Die Frage, was ein fast 60-Jähriger dergestalt im Ring zu suchen hat, hatten alle Beteiligten mit Aussicht auf Riesen-Reibach ignoriert. Streaming-Gigant Netflix inszenierte Tyson vs. Paul als Doku-Soap, laut dem Portal verfolgten 60 Millionen Accounts und damit wohl über 100 Millionen Menschen den Kampf. In der Arena waren bei Preisen bis zu mehreren Hunderttausend Dollar 80.000 Fans dabei.

Diese hatte mehrheitlich nostalgischer Voyeurismus motiviert - schließlich ist Tysons ganzes Leben eine Aneinanderreihung von Verhaltensauffälligkeiten. Diese gab es diesmal in Light-Form: Statt wie einst auf dem Ohr von Evander Holyfield kaute Tyson während der Runden auf seinen Handschuhen herum. "Ich habe eben einen Beißzwang", sagte er.