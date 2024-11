Mike Tyson vs. Jake Paul, Boxen live: Alle Informationen zur Übertragung im Livestream und TV

Am Freitag, den 15. November, steigen Mike Tyson und der 30 Jahre jüngere Internet-Star Jake Paul in den Ring. Im AT&T Stadium in Arlington, Texas (USA), geht es um 22 Uhr los. Das Spektakel zwischen Tyson und Paul wird voraussichtlich gegen 5 Uhr morgens deutscher Zeit (16. November) stattfinden.

Mike Tyson vs. Jake Paul - Diese Kampfansetzung hatte vor wenigen Jahren wohl niemand erwartet! Als Mike Tyson seine offizielle Karriere 2005 beendet hatte, war Jake Paul gerade einmal acht Jahre alt. Erst 15 Jahre später, im Alter von 23, bestritt Jake Paul seinen ersten Profikampf. "The Problem Child" entwickelte sich vom viel kritisierten Internet-Boxer zu einem ernstzunehmenden Kontrahenten in der Boxszene. Die Statistik von nur einer Niederlage aus elf Kämpfen kann sich sehen lassen - kann er es auch mit Mike Tyson aufnehmen?

Unterschiedlicher könnte ein Boxkampf nicht sein, das solltet Ihr Euch keinesfalls entgehen lassen!

SPOX verrät Euch alle Informationen zur Übertragung im Livestream und TV.