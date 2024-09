"Das kostet mich 150 Millionen": Tyson Fury schimpft über Knockout von Anthony Joshua

Gemeint ist der anvisierte Megafight zwischen den zwei wohl größten Stars im aktuellen Schwergewicht: Seit Jahren war immer wieder über einen möglichen Kampf zwischen Joshua und Fury (36) gesprochen worden, es kam allerdings nicht dazu. 2025 sollte er aber endlich steigen: Joshua hatte sich mit überzeugenden Siegen über Otto Wallin im Dezember und über Francis Ngannou im März wieder in Position gebracht, es fehlte lediglich noch ein Sieg über den eher unbekannten IBF-Champion Daniel Dubois.

Fury wiederum hätte sich im Dezember im Rückkampf gegen Weltmeister Usyk, gegen den er im Mai überraschend die erste Niederlage seiner Karriere kassiert hatte, rehabilitieren können. Anschließend hätte es den Kampf um alle Gürtel geben können, aus finanzieller Sicht mit Sicherheit den größten Schwergewichts-Fight der letzten Jahre.

Ob es nun noch dazu kommt, ist fraglich. Joshua will zwar weitermachen, angeblich gibt es auch eine Klausel für einen Rückkampf gegen Dubois. Der Hype für "Fury vs. Joshua" dürfte aber deutlich gedämpft sein, selbst wenn beide tatsächlich ihre nächsten Kämpfe gewinnen können. Fury soll am 21. Dezember gegen Usyk in den Ring steigen.