Boxen Kalender, nächster Kampf: Zeitplan, Termine, Titel, Champions, Fightcard, Übertragung im Free-TV und Livestream

Boxen Kalender, nächster Kampf: Übertragung im Free-TV und Livestream

In Sachen Übertragung ist DAZN oft die richtige Adresse. Dies ist etwa bei Alvarez vs. Berlanga und Dubois vs. Joshua der Fall. Beim Streamingdienst ist es zudem vor allem so, dass neben einem Abonnement jeweils auch eine weitere Pay-per-View-Zahlung fällig wird. Immerhin ist es dabei nicht wichtig, welches der drei Abos hat - die Pay-per-View-Livestreams funktionieren sowohl mit DAZN World, DAZN Super Sports als auch mit DAZN Unlimited.