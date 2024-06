Boxen: Krachender Knockout! Ex-Weltmeister Deontay Wilder vor Karriereende

Der einstige Schwergewichts-Champion verlor am Samstagabend in Riad gegen den 41 Jahre alten Chinesen Zhang Zhilei durch technischen K.o. in der fünften Runde und kassierte die vierte Niederlage innerhalb der vergangenen fünf Kämpfe. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass der US-Amerikaner seine Laufbahn nun beendet.

Wilder kassierte im insgesamt 48. Profikampf seine vierte Niederlage. Mitte der fünften Runde taumelte Wilder nach einer Rechten Zhangs orientierungslos durch den Ring, ehe der Chinese seinen Gegner mit einer erneuten rechten Hand krachend zu Boden schickte. Der Ringrichter brach den Kampf anschließend ab.

Es war ein unrühmlicher Abgang für Wilder, der im Schwergewicht einst für seinen harten Schlag gefürchtet worden war und rund fünf Jahre lang den WM-Gürtel des Verbandes WBC gehalten hatte. Jenen hatte er erst im Februar 2020 im zweiten Teil der Trilogie gegen den Briten Tyson Fury verloren.