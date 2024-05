"Historisch für den Boxsport": Warum Fury vs. Usyk tatsächlich der "Kampf des Jahrhunderts" ist

© getty

Skandalnudel Tyson Fury: "Jeder Mensch kann mental gebrochen werden"

Der größere Star ist dabei zweifellos Fury. Seit Jahren liefert der Brite einen faszinierenden Balance-Akt: Irgendwo zwischen jovialem Tanzbär und geläutertem Enfant Terrible das offen über seine mentalen Probleme spricht, und einem unsympathischen Großmaul, das seine Gegner mit den übelsten Schmähungen überzieht und sich für keinen Skandal zu schade ist. Irgendwie schafft er es, dass ihm der Großteil der Fans dennoch wohlgesonnen geblieben ist. Vielleicht, weil man an einen Spitzenboxer nicht die gleichen Ansprüche stellt wie an den zukünftigen Schwiegersohn. Vielleicht, weil Fury scheint, als sei er "normal geblieben", mit Plauze statt Sixpack. Vielleicht, weil es im Schwergewichtsboxen unter der Herrschaft der Klitschkos viel zu lange viel zu langweilig war.

So oder so bringt er im Vergleich zu Usyk deutlich mehr Fans mit, was auch entsprechend belohnt wird: 70 Prozent der Börse soll er bekommen, nur 30 Prozent der dreifache Champion. Das werden am Ende wohl weit über 100 Millionen Dollar für Furys Bankkonto sein.

Und das reicht dann auch schon aus an Motivation. "Der Kampf ist so attraktiv für mich, weil ich so gut bezahlt werde", tönte Fury im Vorfeld gegenüber dem Telegraph, "um die Gürtel geht es mir nicht. "Die Fans, Puristen und all die anderen Schwachköpfe hören das nicht gern, aber ich boxe für Geld." Wer im Schwergewicht etwas anderes behaupte, der lüge wie gedruckt - und überhaupt sei ihm seine "Legacy" oder sein Ruf herzlich egal: "Das interessiert mich nicht die Bohne." Ein Triumph werde ihn nicht als bestes Schwergewicht seiner Ära etablieren, sondern als "stinkreiches Schwergewicht, das seine Familie ernähren und ihr alles kaufen kann, was es will."