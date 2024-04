Stefan Raab vs. Regina Halmich, Boxen: Wie ist die Bilanz und gab es einen k.o.?

Völlig überraschend und aus dem Nichts hat sich TV-Legende Stefan Raab wieder an die Öffentlichkeit gewandt, nachdem sich der ehemalige Moderator der Late-Night-Show TV Total im Jahr 2015 aus dem Fernsehen verabschiedet hatte.

In einem Instagram-Post an Ostersonntag verkündete der 57-Jährige, dass er ein drittes Mal in einem Showkampf gegen die ehemalige Weltmeisterin Regina Halmich antreten wird. Der Fight findet am 14. September im bereits ausverkauften PSD Dome in Düsseldorf statt. 15.000 Zuschauer werden dem Geschehen beiwohnen.

Es ist also der dritte Kampf zwischen den beiden, doch wie endeten die ersten beiden Duelle? SPOX hat die Antwort.