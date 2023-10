Boxen: "Als wäre er dem Untergang geweiht!" Pressestimmen zum Kampf zwischen Tyson Fury und Francis Ngannou

Schwergewichtsweltmeister Tyson Fury hat sich in einem Boxkampf im saudi-arabischen Riad gegen den MMA-Kämpfer und früheren UFC-Champion Francis Ngannou nach Punkten durchgesetzt. Dabei trotzte der "Gypsy King" einem Knockdown in der 3. Runde. Hier gibt es die internationalen Pressestimmen.

ENGLAND

The Sun: "Knockdown! Tyson Fury überlebt den Kampf gegen Francis Ngannou mit großer Not und müht sich zu einem umstrittenen Punktsieg. Er musste von der Matte klettern und sich auf die Punktrichter verlassen, um seinen 150-Millionen-Pfund-Kampf zu retten. Es sah so aus, als wäre Fury dem Untergang geweiht."