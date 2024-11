Vierter Sieg in Serie! Bayern mischen EuroLeague auf

Der deutsche Doublesieger zog zu Beginn des zweiten Viertels erstmals davon. Zwar verkürzten die Franzosen den Rückstand im dritten Abschnitt zwischenzeitlich auf nur noch sechs Punkte, das Herbert-Team setzte sich aber wieder ab. Im Schlussviertel brannte dann nichts mehr an.

Für die Bayern geht es am Sonntag in der Bundesliga bei den Löwen Braunschweig (18 Uhr/Dyn) weiter, bevor drei weitere Partien in der EuroLeague gegen Zalgiris Kaunas (7. November), bei Fenerbahce Istanbul (12. November) und gegen Alba Berlin (14. November) anstehen.