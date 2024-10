Enttäuschender Saisonstart in der BBL: Alba Berlin verliert schon wieder

BBL: Bonn gewinnt drittes Spiel in Folge

Nach dem missglückten Saisonstart in Vechta war es für Bonn bereits der dritte Ligasieg in Serie. Am Vortag hatte der bisherige Spitzenreiter ratiopharm Ulm gegen die schwach in die Saison gestarteten EWE Baskets Oldenburg die erste Niederlage (66:93) kassiert und den Weg an die Tabellenspitze frei gemacht.

Im dritten Spiel des Tages feierten Rostock Seawolves einen Auswärtserfolg bei den Bamberg Baskets. Dank einer herausragenden Dreier-Trefferquote von rund 60 Prozent, die insbesondere die beiden Distanzschützen D'Shawn Schwartz und Bryce Hamilton zu verantworten hatten, gewann Rostock 89:75 (40:36). Schwartz war mit 25 Punkten erfolgreichster Werfer der Partie, Hamilton steuerte 23 Zähler bei - beide trafen je fünf Dreipunktwürfe.