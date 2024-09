Präsident Herbert Hainer will "Thomas Müller des Basketballs" beim FC Bayern

"Natürlich hätten wir gerne einen Thomas Müller des Basketballs", sagte der Klub-Präsident kurz vor dem Saisonstart im Interview mit Münchner Merkur/tz, "wir werden immer wieder neue Spieler dazu holen, aber wir wollen auch Spieler selbst entwickeln."

In Nationalspieler Oscar da Silva ist in diesem Sommer immerhin ein gebürtiger Münchner gekommen, ein weiterer ist Ivan Kharchenkov, "der gerade mit der deutschen U18 Europameister geworden ist", so Hainer: " Wir wollen noch mehr Kontinuität reinbringen und Charaktere für die Fans kreieren." Der Guard wird am Freitag, wenn die Bayern zum Auftakt in der BBL gegen die Niners Chemnitz spielen (20.00 Uhr/Dyn), 18 Jahre alt.