"Hätten in den Ozean werfen können": Gordon Herbert mit gemischten Gefühlen nach Debüt-Sieg mit Bayern

Vor allem die "sehr solide" Abwehrarbeit habe dem Team den Erfolg gebracht, resümierte der Kanadier nach seinem Debüt an der Seitenlinie beim FC Bayern - tatsächlich fanden gegen den letztjährigen Play-off-Halbfinalisten und Europe-Cup-Sieger aus Chemnitz nur fünf der 25 Versuche jenseits der Dreierlinie ihren Weg in den Korb. Trotzdem reichte es in diesem "schweren Spiel im Angriff", und Herbert befand: "Wir sind noch in einem Prozess."

Geschäftsführer Marko Pesic sah die Leistung des FC Bayern nicht ganz so kritisch wie der neue Coach. "Das war eine sehr konzentrierte Leistung unserer Mannschaft", fasste der frühere Nationalspieler zusammen: "Wir können sicher besser spielen, aber die Verteidigung heute war so gut, dass es zum Sieg gereicht hat. Das ist ein gutes Zeichen, denn wir werden im Angriff etwas Zeit brauchen."

Das Spiel gegen die Niners soll in jeglicher Hinsicht nur der Auftakt sein, unter dem 65-jährigen Herbert wollen die Münchner nicht nur ihre nationalen Titel verteidigen, sondern nach einer ernüchternden Vorsaison in der EuroLeague auch international wieder angreifen.