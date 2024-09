"Er brennt darauf": Bayern München verpflichtet "Lieblingsspieler" von LeBron James

Napier unterschrieb beim Deutschen Meister einen Einjahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison.

"Wir waren uns intern einig, dass wir zum Abschluss unserer Kaderplanung geduldig auf die richtige Option warten mussten. In Napier haben wir nun den Spieler gefunden, der neben seinen individuellen Qualitäten und seinem Leadership zusätzlich sehr viel Erfahrung mitbringt. In den Gesprächen mit ihm ist sehr schnell deutlich geworden, dass wir gemeinsame Ziele haben und dass er darauf brennt, mit seinen früheren Teammates zu spielen und auch für Coach Herbert. Wir freuen uns sehr, dass er in München ist", sagte der neue FCBB-Sportdirektor Dragan Tarlac.

Der US-Amerikaner, der bereits für die Nationalmannschaft von Puerto Rico spielte, kennt mit Niels Giffey und Johannes Voigtmann zwei Bayern-Profis bestens. Mit Giffey feierte der Mann aus Massachusetts zu College-Zeiten gleich zwei NCAA-Triumphe mit den UConn Huskies. Mit Voigtmann verbrachte er den Großteil der vergangenen beiden Jahre beim italienischen EuroLeague-Team Olimpia Mailand, ehe es während der Saison weiter zu Roter Stern Belgrad ging.

"Ich möchte Bayern für diese Chance danken, ich bin sehr gespannt auf die Saison. Ich freue mich, mit großartigen Spielern zusammenzuspielen und von einem tollen Coaching Staff weiter lernen zu können. Mein Ziel ist es, nächste Saison mit den Bayern-Fans einige ganz wichtige Siege feiern zu können. Ich glaube, dass uns das unter der Führung von Coach Herbert gelingen kann", so Napier.