"Das hat Spaß gemacht": Deutsche Basketballer versprühen bei Kantersieg über Niederlande Olympia-Lust

Bester Werfer vor 10.713 Zuschauern in der Barclays Arena im Volkspark war Andreas Obst mit 18 Punkten. Schröder kam auf 13 Zähler, Daniel Theis auf 16 und Franz Wagner auf 15. Bundestrainer Gordon Herbert testete in der Hansestadt erstmals sein finales Zwölf-Mann-Aufgebot für die Sommerspiele, in dem zehn 2023er-Weltmeister stehen. Nach den beiden Duellen gegen Frankreich (66:90 und 70:65) war es der zweite Sieg im dritten Olympia-Test.

"Wir sind auf einem guten Weg", sagte Obst, der am Samstag seinen 28. Geburtstag feierte, bei Magenta Sport. Johannes Voigtmann stimmte seinem Teamkollegen zu: "Das war gut. Wir waren sehr konzentriert, das hat Spaß gemacht."

Bis zu den Sommerspielen stehen für Schröder und Co. zwei weitere Testspiele an. Am Freitag geht es in Berlin (20.00 Uhr) gegen Japan. Die Generalprobe steigt dann am 22. Juli in London gegen die USA, ehe in der olympischen Gruppenphase im Spielort Lille Japan (27. Juli), Brasilien (30. Juli) und Frankreich (2. August) die deutschen Gegner sind.

Alle deutschen NBA-Stars, ganz viel Olympia-Lust und jede Menge Obst-Dreier: Die Fans in Hamburg kamen am Samstagabend voll auf ihre Kosten. Deutschlands Korbjäger spielten mit dem chancenlosen Kontrahenten von Beginn an Katz und Maus. Coach Herbert ließ es sich nicht nehmen, seine vermeintlich Besten direkt aufs Parkett zu schicken - und Schröder, Obst, Wagner, Johannes Voigtmann und Theis dankten es auf ihre Weise. Sie brannten direkt ein kleines Basketball-Feuerwerk ab.