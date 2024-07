Ein Woche vor Olympia: Deutschlands Basketballer zerlegen Auftaktgegner Japan

Wagner glänzte in seiner Heimatstadt mit 27 Punkten als bester deutscher Werfer und führte das Team von Bundestrainer Gordon Herbert zum dritten Sieg im vierten Testspiel. Nach der letzten Partie auf heimischem Boden geht es für Schröder und Co. nun nach London, wo am Montag (20.00 Uhr/ProSieben) gegen den absoluten Goldfavoriten aus den USA die ultimative Prüfung vor den Spielen wartet.

Danach reist das Herbert-Team, dessen klares Ziel Olympia-Edelmetall ist, in den Spielort Lille. Dort steht zum Start am 27. Juli, einen Tag nach der Eröffnungsfeier, bei der Schröder unbedingt die deutsche Fahne tragen will, das erneute Duell mit den Japanern an. Weitere Gruppengegner sind Brasilien (30. Juli) und Gastgeber Frankreich (2. August) mit NBA-Ausnahmeerscheinung Victor Wembanyama.

Mit dem Sieg endete ein in vieler Hinsicht ein erfolgreicher Berlin-Trip. Am Mittwoch gab es für die Weltmeister das Silberne Lorbeerblatt vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, am Freitag waren Schröder und Co. wieder voll im Fokus. Herbert setzte auf seine bewährte Stammformation um Schröder und Franz Wagner, doch auch der bislang stets angeschlagene Johannes Thiemann war erstmals wieder dabei.