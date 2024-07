Daniel Theis zurück, zwei Spieler gestrichen: Gordon Herbert benennt finalen Olympia-Kader der Basketball-Weltmeister

Nein, den "Last Dance" der Weltmeister wollte sich Daniel Theis auf keinen Fall entgehen lassen. Die Chance auf Olympia hätte er so oder so ergriffen, sagt der Center der deutschen Basketballer, "auch wenn es noch nicht geklappt hätte mit einem Vertrag". Pünktlich zum Start der heißen Phase der Vorbereitung hat Theis jedoch den so wichtigen NBA-Kontrakt bei den New Orleans Pelicans in der Tasche - und anders als zwei Manila-Champions auch sein Olympia-Ticket.

"Ich musste da ein bisschen geduldig bleiben. Dass sich das mit New Orleans ergeben hat, ist für mich persönlich natürlich gut, aber auch dafür, dass ich hier mit einsteigen konnte", sagt Theis, der am Samstag (19.30 Uhr/MagentaSport) beim Testspiel gegen die Niederlande in Hamburg wohl erstmals eingreifen wird. Als Anker in der Defensive und als kongenialer Partner im Zusammenspiel mit seinem Kindheitsfreund Dennis Schröder hatte Theis den Deutschen bei den beiden bisherigen Tests gegen Frankreich schmerzlich gefehlt. Ohne gültiges Arbeitspapier gab es keinen Versicherungsschutz.