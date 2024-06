BBL-Finals, Spiel 2: Ausgleich! Alba Berlin "klaut" Bayern den Heimvorteil

Durch eine 70:79 (32:39)-Pleite in eigener Halle musste das Team des spanischen Erfolgscoaches Pablo Laso in der Best-of-five-Serie 48 Stunden nach seinem Auftakterfolg den 1:1-Ausgleich hinnehmen.

In den nächsten beiden Duellen am Mittwoch (20.30 Uhr) und Freitag (18.00/beide Dyn) hat Berlin gegen den favorisierten Hauptrundensieger Heimrecht und kann mit zwei Erfolgen vor eigenen Fans sein zwölftes Meisterstück perfekt machen.

"Wir haben das meiste von dem, was wir uns vorgenommen haben, ab Mitte der ersten Halbzeit umsetzen können. Dann haben wir außerdem gemerkt, dass die Bayern müde werden und wir dieses Mal die notwendige Energie haben", kommentierte Berlins in die Mannschaft zurückgekehrter Weltmeister Johannes Thiemann im Dyn-Interview den Erfolg des Hauptstadt-Vereins: "Wir werden nach diesem Sieg mit der gleichen Energie in Spiel drei gehen."