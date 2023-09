Basketball-WM: "Serbien wurde brutal betrogen!" Internationale Pressestimmen zum WM-Triumph von Deutschland

Deutschland ist erstmals Basketball-Weltmeister. Dafür gibt es international viel Lob. In Serbien stehen dagegen die Schiedsrichter und auch Coach Gordon Herbert unter Beschuss.

Hier gibt es internationale Pressestimmen zum DBB-Triumph in Manila.

© getty USA ESPN: "Vor vier Jahren lag der deutsche Basketball am Boden. Nowitzki trat zurück, Deutschland hatte Olympia 2016 verpasst und wurde 18. bei der WM. Der Weg zurück an die Spitze macht diesen Sieg nur noch bedeutungsvoller, nachdem sie bei dieser Weltmeisterschaft ohne Niederlage blieben." The Athletic: "Andere Teams haben die USA geschlagen und sind danach gescheitert, ihre Leistungen zu bestätigen. Deutschland zeigte sich unbeeindruckt, obwohl sie von den Serben bis ans Limit gebracht wurden." AP: "Was für ein Sommer für Deutschland. Dirk Nowitzki wird in die Hall of Fame aufgenommen und nun grüßt auch noch sein Heimatland von der Spitze der Basketball-Welt."

© getty Aleksa Avramovic war Serbiens bester Spieler im Finale. Serbien Kurir: "Serbien wurde brutal im Finale betrogen. Ihr seid Helden und wir sind stolz auf euch. Es ist beschämend, dass die Schiedsrichter entschieden haben, wer am Ende Weltmeister sein soll." RTS: "Serbien hat zwar nicht Gold gewonnen, aber dieses Team, angeführt von Trainerfuchs Svetislav Pesic, hat einen Platz bei Olympia gewonnen und den Glauben der Nation in dieses Team wieder hergestellt. Dafür sollte man ihm gratulieren." Telegraf: "Die Schiedsrichterbande hat uns Gold geklaut. (...) Die Spieler waren empört von diesem brutalen Betrug und machten so in den entscheidenden Momenten Fehler." Blic: "Panzer-Trainer Herbert machte nach dem Spiel interessante Aussagen und erwähnte das serbische Team nicht ein einziges Mal. (...) Als ihn die serbischen Medien nach ein paar Sätzen zum Finale fragten, zeigte sich erneut der Hochmut von Herbert. (...) Zu Beginn zerknüllte er den Boxscore und warf ihn weg, was auch nicht wirklich respektvoll ist."

© getty Spanien AS: "Dennis Schröder sicherte den größten Erfolg in der Geschichte des deutschen Basketballs. Es ist die Auferstehung einer neuen Macht. Ein Team, welches auch bei Olympia als Favorit angesehen werden muss. (...) Sie sind ein monumentales, toll orchestriertes Team, welches den Basketball von gestern und heute, FIBA und NBA vereint." Marca: "Deutschland erinnert an das dominante Spanien vergangener Jahre. Ein Team, dessen große Stärke die Tiefe war. Es war nur passend, dass Pau Gasol einer der Männer war, die den Deutschen die Trophäe gaben." El Mundo Deportivo: "Mit dem Titelgewinn in Manila gelang dem deutschen Basketball der größte Erfolg seiner Geschichte. Die Deutschen besiegten Serbien im Finale und beendeten das Turnier als einziges ungeschlagenes Team. Sie bewiesen Konstanz, die Fähigkeit, den Angriffen der Rivalen zu widerstehen und das Beste aus ihrem Talent herauszuholen." Sport: "Schröder, der 'Umstrittene', tritt seine Herrschaft in Deutschland an. Die deutsche Mannschaft hat den Weltmeistertitel gewonnen, nachdem sie ein brillantes Turnier gezeigt hatte, in dem es keine Niederlage gab."

© getty Frankreich L'Equipe: "Deutschlands verrückter Aufstieg zum Weltmeistertitel. Deutschland blieb ungeschlagen und gewann auf den Philippinen den ersten Weltmeistertitel seiner Geschichte. Es ist die Belohnung für einen zweijährigen Leistungsschub." Österreich Kurier: "Der Thriller in Manila ist aus dem Boxen berühmt. Jetzt hat auch der deutsche Sport einen besonderen Tag in Manila - und erneut war es spannend bis zuletzt. Die Herren sind erstmals Weltmeister im Basketball. Die Deutschen haben ein perfektes Turnier in Manila mit dem historischen ersten WM-Titel vollendet und eine ganze Generation gekrönt."