NFL: Undrafted Free Agents . Die besten UDFA-Verpflichtungen 2023

Auch nach dem NFL-Draft gibt es immer noch die Chance, in der Talente-Auswahl auf der Strecke gebliebene Spieler zu verpflichten. Das haben die Teams auch fleißig gemacht. Doch wer hat sich in diesem Jahr die besten Undrafted Free Agents gesichert?

Auch in diesem Jahr dürften Teams auf diesem Weg ein paar Schnäppchen gefunden haben. SPOX zeigt eine Auswahl der besten Verpflichtungen.

Eine spannende Ergänzung zur Front Seven der Vikings, die sich im Umbruch befindet. Pace führte alle Linebacker der FBS mit 55 Pressures und 12 Sacks im Jahr 2022 an.

2022 ließ Carter III ein wenig nach, was aber seine grundlegend vorhandenen Fähigkeiten nicht negiert. Er dürfte auch darunter gelitten haben, dass man als Service-Academy-Absolvent im NFL-Draft meist eher vernachlässigt wird.

Der frühere Army Midshipman spielte 2021 groß auf und PFF sah ihn in Sachen Pass Rush fast gleichauf mit Aidan Hutchinson, der im vergangenen Jahr an Position 2 im Draft gezogen wurde.

© imago images

Eli Ricks - Cornerback, Eagles

Die Eagles scheinen sich darauf spezialisiert zu haben, Spieler zu verpflichten, die ein paar Red Flags mitbringen. Man denke in diesem Jahr ultimativ an Jalen Carter. Auch nach dem Draft legten sie auf dieser Schiene nach.

Ricks wurde 2022 festgenommen, als er in Mississippi mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war und keine Versicherung für sein Auto, dafür aber Marihuana dabei hatte. Zudem soll er im Training nicht immer Gas gegeben haben. Dennoch dürfte er rein athletisch und von seiner Statur her ein guter Cornerback in dieser Liga werden können. Wenn er sich aufs Wesentliche konzentriert.