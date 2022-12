NFL Week 13 Roundup: Recaps, Highlights, Ergebnisse und alle Infos zu Woche 13

Nachdem die Ravens in der Vorwoche - mal wieder - ein Spiel (gegen Jacksonville) spät aus der Hand gegeben haben, liegen sie nun gleichauf mit den Cincinnati Bengals an der Spitze der AFC North und dürfen sich nicht mehr allzu viele Ausrutscher leisten. Die Broncos könnten daher genau zur rechten Zeit kommen, denn seit sie Edge Rusher Bradley Chubb zur Trade Deadline an die Dolphins abgegeben haben, wackelt ihre Front gewaltig. Sie ließen zuletzt in drei Spielen seither jeweils einen 100-Yard-Rusher zu. Und wenn die Ravens dieser Tage ein Problem nicht haben, dann ist es das Run Game.

Auf der anderen Seite befindet sich Russell Wilson weiterhin auf der Suche nach seiner Form und tut dies hinter einer zusammengeschusterten Offensive Line, die ihm wenig Hilfe gibt. Die Ravens wiederum haben nun in sieben Spielen in Serie jeweils mindestens 3 Sacks gesammelt. Der in Denver geborene Calais Campbell (5,5 Sacks in dieser Saison) braucht zudem nur noch einen, um die 100-Sack-Marke zu erreichen. In seinen letzten fünf Spielen sammelte er 4,5 Sacks und ist in herausragender Form.