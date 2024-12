NBA News und Gerüchte: Sorge um Durant - Grizzlies Morant will weniger dunken - Haliburton stellt Mentalität in Frage

© getty

NBA News: Tyrese Haliburton übt harte Kritik am eigenen Team

Tyrese Haliburton hat nach der Pleite bei den Toronto Raptors heftige Kritik an seinen Indiana Pacers (9-13) geübt. "Was wir im Moment auf den Court bringen, ist einfach nur peinlich", schimpfte der All-Star: "Wir müssen ernsthaft in den Spiegel schauen und uns hinterfragen."

Mit seiner Kritik wandte sich Haliburton ausdrücklich auch an sich selbst: "Bei mir fängt es an, ich muss ein besserer Anführer sein." Nachdem Indiana im NBA Cup in der vergangenen Saison erst im Finale an den Lakers gescheitert war, gingen in diesem Jahr alle vier Partien verloren. Dazu warten die Pacers seit sieben Spielen auf einen Auswärtserfolg.