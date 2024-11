NBA News und Gerüchte: Da Silva trumpft in Orlando auf – Wieder Ärger um Embiid – Celtics Brown kritisiert Ex-Kollegen

© getty

NBA News: Brown kritisiert Ex-Kollegen Williams für "Ray Lewis"-Tackle

Celtics-Star Jaylen Brown hat scharfe Kritik an seinem früheren Kollegen Grant Williams geübt. "Habt ihr gesehen, was ich gesehen habe?", fragte Brown gegenüber Reportern nach dem 124:109 der Champs in Charlotte: "Er hat ihn getroffen, als wären wir beim Football. Wie Ray Lewis, der über die Mitte kommt, oder so. Grant weiß das besser."

Williams hatte Mitte des vierten Viertels Jayson Tatum während eines Fastbreaks auf Höhe der Mittellinie umgerannt. Dafür war er mit einem Flagrant Foul der zweiten Kategorie belegt und damit automatisch des Spiels verwiesen worden.

Für ein solches Foul sei laut Brown "in der NBA kein Platz". Außerdem hätte der Finals-MVP gedacht, dass "JT und Grant Freunde" wären: "Wohl eher nicht", sagte Brown.

Williams räumte ein, dass es sich um ein hartes, aber kein absichtliches Foul gehandelt hätte: "Ich versuche nicht, jemanden zu verletzen. Wir alle wissen, dass JT einer meiner engsten Freunde in der Liga ist", sagte Williams gegenüber NBC Sports Boston. Tatum wollte sich nicht zu der Attacke äußern.