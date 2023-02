NBA - LeBron James knackt Punkte-Rekord von Kareem Abdul-Jabbar: Ist es ein Meilenstein für die Ewigkeit?

Über Jahrzehnte schien der Rekord von Abdul-Jabbar unantastbar zu sein, nun hat LeBron James diese Marke geknackt. Er ist damit zum siebten Spieler geworden, der den Rekord für die meisten Punkte innehält.

Abdul-Jabbar wurde 1983 Rekordhalter, als er Wilt Chamberlain überholte und dessen Rekord in der Folge um knapp 7.000 Punkte ausbaute. Vor Chamberlain hatten zwischenzeitlich auch Joe Fulks (bis 1952), George Mikan (bis 1957), Dolph Schayes (bis 1963) und Bob Pettit (bis 1965) die Führung inne. James hat den lange Zeit scheinbar unantastbaren Punkterekord von Abdul-Jabbar gebrochen - und er ist wohl noch lange nicht fertig. Wie viele Punkte könnten es für James werden und wird es jemals wieder einen Spieler geben, der auch nur ansatzweise dieser Marke nahe kommen kann? Wir untersuchen das mal ... NBA: LeBron James an der Spitze - Die besten Scorer aller Zeiten Platz Spieler Punkte Spiele Schnitt 1 LeBron James 38.390 1.410 27,2 2 Kareem Abdul-Jabbar 38.387 1.560 24,6 3 Karl Malone 36.928 1.476 25,0 4 Kobe Bryant 33.643 1.346 25,0 5 Michael Jordan 32.292 1.072 30,1 6 Dirk Nowitzki 31.560 1.522 20,7 7 Wilt Chamberlain 31.419 1.045 30,1 8 Shaquille O'Neal 28.596 1.207 23,7 9 Carmelo Anthony 28.289 1.260 22,5 10 Moses Malone 27.409 1.329 20,6

© getty Wie lange wird LeBron James noch spielen? James wird noch mindestens ein Jahr in der NBA spielen, vermutlich wird der Forward der Liga noch länger erhalten bleiben. Im August 2022 verlängerte LeBron seinen Vertrag vorzeitig bis 2025, kann aber bereits zuvor aus seinem Deal aussteigen. Im Sommer 2025 wäre James 40 Jahre alt, im Dezember würde er seinen 41. Geburtstag feiern. LeBron wäre nicht der erste Spieler, der in diesem Alter weiter seine Sneaker schnürt. Abdul-Jabbar war bei seinem letzten Spiel 42 Jahre und 6 Tage alt, Vince Carter war im März 2020 sogar noch einmal ein gutes Jahr älter. Den Rekord hält übrigens ein gewisser Nat Hickey, der sich als Coach der Providence Steamrollers im Jahr 1948 mit 45 Jahren zweimal selbst einwechselte. In der modernen NBA hält Center Kevin Willis die Bestmarke. Der Big Man lief 2007 im Alter von 44 Jahren noch fünfmal für die Dallas Mavericks auf. Um Ähnliches zu schaffen, müsste James noch bis zur Saison 2028/29 durchhalten. So lange wird James vermutlich nicht dabei sein, auch wenn er selbst noch keine klaren Aussagen zu seiner Zukunft getätigt hat. "Ich werde mindestens noch zwei Jahre weiterspielen", sagte LeBron vor einigen Tagen. Ziel sei es weiterhin, zusammen mit seinem Sohn Bronny in der NBA zu spielen, dieser könnte frühestens 2024/25 in die Liga kommen. "Ich weiß sicher, dass ich noch ein paar Jahre spielen kann", sagte James nach dem Rekord-Spiel gegen die Thunder. "Es ist Kopfsache. Wenn ich mich noch motivieren kann, für Titel zu kämpfen, dann spiele ich noch. Denn ich denke, ich kann immer noch um Titel spielen. Egal für welches Team, egal für welche Franchise."

© getty Wie viele Punkte wird LeBron James am Ende seiner Karriere haben? Gehen wir doch einmal davon aus, dass James bis 2026 weitermacht, also noch einmal ein Jahr nach seinem Vertragsende dranhängt. LeBron hätte dann 23 Spielzeiten in der NBA absolviert, womit er den Rekord von Vince Carter (22) gebrochen hätte. Insgesamt wären das 271 mögliche Spiele in der Regular Season, die James bestreiten könnte. Seit seiner Ankunft bei den Lakers hat der vierfache MVP in 266 von 383 Partien mitgewirkt (69,4 Prozent), das nehmen wir an dieser Stelle einmal als Richtwert und kommen auf 188 Spiele, die LeBron noch absolvieren wird. Für diese Saison geben wir James noch 20 Spiele, unter anderem weil die Lakers noch drei Back-to-Backs absolvieren müssen. Sein Scoring-Schnitt liegt bei 30, also macht das weitere 600 Punkte. Für die Saison 2023/24 rechnen wir mal konservativ mit 25 Zählern pro Spiel, gleiches machen wir für die Spielzeit darauf, im letzten Jahr setzen wir bei 23 Punkten im Schnitt an. Da uns 56 Partien pro Saison bleiben, kommen wir auf eine Punktzahl von 2.744 Zählern, also insgesamt 3.344 Punkte. Das würde bedeuten, dass LeBron 2026 bei rund 42.000 Punkten stehen würde. Wie gesagt, das ist aktuell eine konservative Schätzung.

© getty Wer kann LeBron in der Zukunft gefährlich werden? Es ist momentan schwer vorstellbar, dass James mal überholt wird. Die Kombination aus Langlebigkeit und über 20 Jahren auf dem höchsten Niveau ist so einzigartig, dass schon sehr viel passieren muss. Selbst die Marke von Kareem galt nicht ohne Grund als uneinholbar - bis LeBron die Regeln für Stars in der NBA und die Länge ihrer Prime außer Kraft setzte. Selbst der ewige Rekord für die meisten Einsätze (Robert Parish, 1.611) ist in Reichweite, LeBron steht bei 1.410. Startpunkt unserer Rechnung sind zunächst einmal die meisten Punkte pro Spiel. LeBron liegt hier mit durchschnittlich 27,2 Punkten auf Platz fünf hinter Michael Jordan, ist hinter Kevin Durant aber nur der zweitbeste Aktive (min. 400 Spiele). KD hat aber noch immer nicht die Schallmauer von 1.000 Spielen durchbrochen und steht mit 34 Jahren bei "erst" 26.684 Punkten. Platz Spieler Schnitt 1 Michael Jordan 30,12 2 Wilt Chamberlain 30,07 3 Elgin Baylor 27,36 4 Kevin Durant 27,28 5 LeBron James 27,22 6 Jerry West 27,03 7 Allen Iverson 26,66 8 Bob Pettit 26,36 9 George Gervin 26,18 10 Oscar Robertson 25,68

© getty Es muss also ein jüngerer Spieler sein - und hier gibt es eigentlich nur einen Kandidaten, der in Frage kommt. Luka Doncic steht in 311 Partien bei 27,4 Punkten im Schnitt (insgesamt 8.531 Zähler) und ist mit knapp 24 Jahren noch jung genug, dass er ausreichend Boden gut machen kann. Die besten aktiven Karriereschnitte (min. 100 Spiele) Platz Spieler Punkte Spiele Schnitt 1 Luka Doncic 8.531 311 27,43 2 Kevin Durant 26.684 978 27,28 3 LeBron James 38.352 1.409 27,22 4 Joel Embiid 9.872 368 26,83 5 Zion Williamson 2.941 114 25,80 6 Trae Young 8.346 327 25,52 7 Damian Lillard 18.805 753 24,97 8 James Harden 24.233 978 24,78 9 Stephen Curry 21.183 864 24,52 10 Donovan Mitchell 9.466 391 24,21

© getty Auf Kareem fehlen also knapp 30.000 Punkte. Hält Doncic seinen Schnitt, braucht er dafür schlappe 1.110 Partien, um Mr. Skyhook zu schlucken. Geht man nun optimistisch davon aus, dass Doncic pro Saison 70 Spiele absolviert (das schaffte er nur in seiner Rookie-Saison), könnte es auch schon im Jahr 2039 soweit sein. Es ist das Jahr, in dem Doncic seinen 40. Geburtstag feiern wird. Selbst das erscheint unrealistisch - und über LeBron brauchen wir hier gar nicht sprechen. Legt Doncic über seine restliche Karriere 29 im Schnitt auf, könnte es schon ein Jahr früher soweit sein. Aber auch hier: Der Mavs-Star muss von Verletzungen verschont bleiben und auch bis ins hohe Alter einer der besten Scorer der NBA-Geschichte bleiben. Er selbst hat übrigens kein Interesse an diesem Rekord: "Falls ihr mich meint, keine Chance, denn ich werde auf keinen Fall so lange spielen", sagte Doncic kürzlich zu ESPN. "20 Jahre? Ich weiß nicht. Das ist eine lange Zeit, um Basketball zu spielen. Da gehe ich lieber zurück zu meiner Farm in Slowenien."