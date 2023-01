Tennis - Macher von neuer Netflix-Doku im Interview: "Es funktioniert nur, wenn die Spieler sich nackig machen!"

Mit "Break Point" schicken die Macher der umjubelten Formel-1-Dokumentation "Drive to Survive" eine neue Sport-Doku ins Rennen um die Gunst der Zuschauer. Die viel erwartete Netflix-Serie startet am 13. Januar mit fünf Folgen, bevor dann im Juni der zweite Teil der Serie mit fünf weiteren Folgen abrufbar sein wird. SPOX hat sich mit den Machern der Show zum Interview getroffen.

Kari Lia: James und Paul ( Martin, Anm. d. Red. ) haben einen unglaublichen Job gemacht, um sicherzustellen, dass wir den vollen 360-Grad-Zugang haben, was entscheidend ist, um so etwas zu machen. Und dann gab es Schlüsselpersonen, die jeder von Anfang an an Bord haben wollte und von denen wir dachten: "Okay, diese Leute könnten ein fantastisches Jahr haben und das könnte interessant werden." Aber es geht auch darum, auf unser Bauchgefühl zu hören. Und manchmal lagen wir richtig, manchmal nicht. Aber meistens lagen wir richtig, und es war faszinierend, das zu sehen. Es geht also darum, welche Geschichten wir erzählen wollen. Wir haben am Anfang sehr offen darüber gesprochen. Wir wollen Geschichten darüber erzählen, wie einsam der Sport ist, über die unglaubliche mentale Ausdauer, über die psychischen Probleme, die damit einhergehen, über das Verlieren, darüber, wie es ist, ständig zu verlieren. Und dann will man Underdogs sehen, die einen unglaublichen Sieg erringen.

James Gay-Rees: Das ist eine gute Frage. Ich hatte schon seit einigen Jahren immer wieder mit Wimbledon darüber gesprochen, etwas zu machen. Ich habe es aber nie ganz geschafft, das zu verwirklichen. Dann wurde es möglich, etwas im Tennis umzusetzen. Und wie Sie wissen, ist es eine komplizierte Welt mit den vier Grand-Slam-Turnieren, der ATP und der WTA. Es ist also nicht wie in der Formel 1, wo es nur ein Gremium gibt. Das Ganze wurde von einigen Tennis-Leuten intern angetrieben, und wir haben ziemlich schnell festgestellt, dass Netflix daran interessiert wäre. Aber es war nicht einfach, sechs Verträge zu bekommen. Dennoch waren wir sofort voll dabei, weil ich glaube, dass die meisten Leute auf irgendeiner Ebene Tennisfans sind. Es hat etwas mit der individuellen Natur des Sports zu tun. Ich erinnere mich daran, wie ich über die Jahre hinweg Andy Murray zugeschaut habe. Ich habe fast schon lächerlich emotional überreagiert und den Fernseher angeschrien. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich für viele Leute spreche. Tennis kann dich in den totalen Wahnsinn treiben, weil der Spielraum für Fehler so gering ist. Es ist einfach eine unglaublich emotionale Erfahrung. Deshalb dachte ich, dass wir etwas wirklich Interessantes daraus kreieren könnten.

Wenn man will, dass eine Show ein Erfolg wird, ist es naheliegend, sich auf die größten Stars zu konzentrieren, weil diese eine riesige Fangemeinde mitbringen. Sie haben sich jedoch dafür entschieden, sich auf die nächste Generation und die Zukunft des Tennis zu konzentrieren. Wie schnell haben Sie intern entschieden, welche Spieler Sie begleiten wollen?

James Gay-Rees: Wir haben wirklich die gesamte ATP- und WTA-Landschaft durchforstet. Die Leute dort konnten uns sehr gute Ratschläge geben, welche Spielerinnen und Spieler wo sind und warum wir uns möglicherweise für sie interessieren sollten, wer gute Geschichten liefert etc. Es ist anders als bei "Drive to Survive", wo im Grunde alle Teams dazu verpflichtet sind, sich zu beteiligen. Aber hier war es eher ein Blick in die Kristallkugel, um herauszufinden, welche Spielerinnen und Spieler sich in interessanten Phasen befinden und wer einen Sprung machen kann. Natürlich sind die "Big Four" und ihre ikonischen Geschichten recht gut bekannt. Wir sind große Fans dieser Jungs und es wäre interessant, etwas mit ihnen zu machen. Aber ich habe das Gefühl, dass es endlich eine kleine Wachablösung gibt, mit Alcaraz und Swiatek, um nur zwei von vielen zu nennen. Weil diese vier Spieler (Federer, Nadal, Djokovic, Murray, Anm.d.Red.) schon so lange so dominant sind, ist es gesund, in die Zukunft zu blicken, denn es wird eine Zukunft geben. Sie gehen jetzt nach und nach in den Ruhestand und es kommen einige unglaubliche Spieler und Persönlichkeiten nach. Diese hatten nicht den Raum, den sie jetzt haben könnten, weil die Jungs und Mädels vor ihnen so dominant waren. Es war also ein ziemlich organischer Prozess, und am Ende haben wir so ziemlich die Spieler bekommen, die wir bekommen wollten.

Stand die Auswahl immer fest oder sind Sie während der Saison mit dem Strom geschwommen? Denn man weiß immer, dass Nick Kyrgios eine tolle Geschichte liefert, aber man kann nicht erwarten, dass er ein Grand Slam gewinnt und das Finale eines anderen erreicht.

Kari Lia: Nein. Nick war jemand, der von Anfang an bei den Australian Open gefilmt wurde, vom ersten Tag an. Das war sehr interessant. Und dann gibt es natürlich eine Reihe von Leuten, von denen wir wussten, dass wir sie haben wollten, aber man muss abwarten, was mit ihnen passiert. Wir wollten zum Beispiel bei Roland Garros mit Ons Jabeur filmen, aber dann ist sie dort in der ersten Runde ausgeschieden, dafür aber ins Wimbledon-Finale eingezogen. Es hat auch niemand darauf gewettet, dass Nick in Wimbledon besonders gut abschneiden würde. Er hatte es noch nie so weit geschafft. Und das ist in unserem Film zu sehen. Ich glaube, für viele der jüngeren Spieler ist es das erste Mal, dass sie all das tun, wobei wir sie filmen. Es geht also nur darum zu sehen, wo sie ihren Moment haben. Und dann mussten wir sicherstellen, dass wir dabei waren, wenn es so weit war.

Waren die Spieler offen für die Dokumentation oder gab es auch schwierige Momente während der Dreharbeiten?

James Gay-Rees: Mit Sportlern ist es nie unkompliziert. Wir können nicht über Details sprechen, aber ob es nun um "Drive to Survive" geht oder um Golf oder was auch immer für Shows wir machen: Ihr Tagesgeschäft ist ihr Tagesgeschäft. Das muss man respektieren. Und ich denke, solange man eine Beziehung zu ihnen aufbaut und sie sich grundsätzlich darauf einlassen, muss man einfach schnell sein und ein gutes Gespür dafür haben, dass man manchmal einfach die Kamera weglegen muss.

Kari Lia: Natürlich möchte jeder gefilmt werden, wenn er gewinnt. Ich meine, das ist doch ein natürlicher menschlicher Instinkt, oder? Aber wir haben viel mit ihnen darüber gesprochen und gesagt: "Wenn ihr dabei seid, dann seid ihr dabei." Egal ob sie gewinnen oder verlieren und dass das wirklich wichtig ist. Wenn sie dann verloren haben, was unweigerlich der Fall ist, denn in der Show geht es viel mehr um das Verlieren als um das Gewinnen, mussten wir sie manchmal daran erinnern: "Das ist der Moment, darüber haben wir gesprochen." Und weil wir diese Gespräche geführt hatten, war es dann okay. Wir haben auch respektiert, genau wie James sagt, dass es manchmal besser ist, die Kamera wegzulegen und genau das haben wir dann getan. Wir haben ihnen mitgeteilt, dass sie jederzeit zu uns sagen können: "Das reicht." Und wissen Sie was? Nur sehr wenige haben das getan, weil das Vertrauen einfach da war.