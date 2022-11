Power Ranking für den Spieler des Turniers: Mbappé, Richarlison und Gavi legen stark los

SPOX und GOAL werfen einen Blick auf die Spieler, die beim Turnier in Katar herausragende Leistungen zeigen. Wer wird der Spieler der Endrunde?

Mit Lionel Messi als Anführer Argentiniens und Luka Modric als Kapitän Kroatiens sind natürlich auch zwei ehemalige Gewinner bei dem Turnier 2022 dabei. Aber könnte der Preis auch an eines der jungen Top-Talente wie Kylian Mbappé oder sogar an den Engländer Jude Bellingham gehen?

Ecuadors Kapitän erlebte gegen Katar einen rekordverdächtigen Abend. Der 33-Jährige verwandelte einen an ihm selbst verursachten Elfmeter souverän und wurde damit zum ältesten Spieler, der das erste Tor einer Endrunde erzielte. Außerdem ist er jetzt der erste Spieler, der fünf Tore in Folge für eine südamerikanische Mannschaft erzielt hat.

Spätestens seit er im Januar von Manchester City zum FC Barcelona wechselte, nimmt Torres auch in der Nationalmannschaft eine zentrale Rolle ein. Er ist in Katar einer der spanischen Hoffnungsträger.

Nach Jose Iraragorri Ealo (1934) und David Villa (2006) ist er erst der dritte Spieler in der Geschichte des spanischen Fußballs, der bei seinem Turnierdebüt zwei Tore erzielte. Der Flügelstürmer verwandelte seinen Elfmeter souverän und schloss auch seinen zweiten Treffer mit einer geschickten Drehung ab.

8. Jude Bellingham

England erwischte gegen den Iran einen fulminanten Start in das Turnier, was nicht zuletzt an Jude Bellingham lag. Der Turnierdebütant eröffnete nicht nur den Torreigen mit einem wuchtigen Kopfball, auf den die Strafraumstürmer dieser Welt stolz gewesen wären, sondern legte auch mit seinem Auftritt im Mittelfeld den Grundstein für einen klaren 6:2-Sieg.

Bellingham gehört wirklich auf die ganz große Bühne des Fußballs!