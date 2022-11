DFB-Team - Gaudi-PK mit Müller und Füllkrug: Doofe Frage, guter Bizeps, griffig auf Englisch

Zwei Tage nach dem 1:1 gegen Spanien und zwei Tage vor dem entscheidenden Gruppenspiel mit Costa Rica lud der DFB zu einer Pressekonferenz mit Thomas Müller und Niclas Füllkrug: Diese Besetzung versprach schon im Vorfeld gute Unterhaltung - und enttäuschte bei ihrer rund 38-minütigen Plauderei nicht. Ein Blick auf vier Themenkomplexe.

"Aber wir brauchen keine Plädoyers für uns selbst zu halten", sagte Müller und lieferte der Ausgewogenheit halber Argumente gegen sich selbst hinterher: "Nach Außen hin wird man als Offensivspieler nach Toren, Torbeteiligungen und Torszenen bewertet. Da muss ich ganz klar sagen: Mit null Torschüssen in zwei Spielen bin ich als Offensivspieler nicht super zufrieden." Tatsächlich gelang Müller im Laufe dieses Turniers noch kein einziger Abschluss, was er sich selbst aber gar nicht erklären kann: "Im Training bin ich aktuell ziemlich treffsicher unterwegs."

"Wir werden uns gegen Costa Rica im Vergleich zum Spanien-Spiel viel in der gegnerischen Hälfte aufhalten und da geht es um Box-Besetzung", erklärte Müller. Eine tadellose Box-Besetzung gäbe es laut Müller stets beim Tabellenneunten der Bundesliga Werder Bremen, wo Füllkrug meist gemeinsam mit Marvin Ducksch stürmt: "Man sieht in Bremen, wie gut er mit Dukschi funktioniert." Soll heißen: Es könnte auch gemeinsam mit dem potenziellen Nationalmannschafts-Dukschi Müller funktionieren.

Wer also sollte gegen Costa Rica beginnen? "Doofe Frage", sagte Füllkrug. "Wollen wir weitermachen?" Also machte Müller weiter. Er verwies auf Trainer Hansi Flick und log nicht, als er feststellte: "Die 9 auf dem Rücken hat auf jeden Fall der Fülle." Vorstellen könnte sich Müller aber auch eine Startelf mit der Nummer 9 und der Nummer 13, seiner eigenen also.

© getty

Thema 2: Niclas Füllkrug und sein guter Bizeps

Ganz unabhängig von einem möglichen Startplatz gegen Costa Rica galt es natürlich noch ein bisschen was über den auf Nationalmannschafts-Ebene eher unbekannten Spanien-Helden Füllkrug herauszufinden. Wie Müller nun berichtete, habe er das schon bei den TV-Interviews direkt nach dem Spiel im Al-Khor-Stadion forciert. Dort lauerte Sky-Reporter Uli Köhler gerade auf erste Stimmen, als Müller vorbeikam und umgehend nach einem Statement gefragt wurde.

"Da sagt man sich: Klar, der Müller, der ist jetzt die beste Option für ein ordentliches Interview", zeigte Müller Verständnis für Köhler. Also plauderte er mit dem Sky-Reporter, merkte "aber schon bei der ersten Frage, wie er ein bisschen nervös wurde und eigentlich sagen wollte: 'Thomas, komm mal zum Punkt.' Da kam Fülle ums Eck, und für mich war klar: Der Mann des Spiels! Feuer frei! Stell' ihm ruhig auch ein paar Fragen!" Müller zog weiter, Köhler interviewte Füllkrug.

Nicht geklärt wurde bei diesem Gespräch, warum Füllkrug nach seinem Treffer auf seinen aus Bremen bekannten Bizeps-Jubel verzichtete. "Es ist mal so, mal so. Ich bin nicht so der Riesen-Jubler", erklärte er nun bei der Pressekonferenz. Schade, fand Müller, zeigte auf Füllkrugs Bizeps und analysierte: "Du hast schon ein gutes Ding hier."

Füllkrug spannte seinen Oberarm kurz an, nahm das Lob aber wie den ganzen Hype um seine Person ganz generell relativ nüchtern hin, was Müller wiederum auf dessen niedersächsische Heimat zurückführte: "Er hat diese Coolness. Vielleicht liegt das am Geburtsort, dass man in Hannover ein bisschen entspannter und sachlicher unterwegs ist."