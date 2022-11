DFB-Noten: Das Küken ist der Lichtblick - Alarmglocken in Abwehr und Angriff

Deutschland hat sein Auftaktspiel bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar gegen Japan mit 1:2 (1:0) verloren. Dabei verlor die DFB-Elf in der zweiten Halbzeit hinten völlig den Faden - und vergab vorn beste Chancen. Die Noten und Einzelkritiken des deutschen Teams.

Während WM-Debütant Jamal Musiala gute Argumente für weitere Einsätze sammeln konnte, wurde Nico Schlotterbeck in der Abwehr zum Sündenbock (hier geht es zur Analyse). Aber auch im Sturm muss sich Bundestrainer Hansi Flick einige Fragen stellen.

© imago images GEWINNER: JAMAL MUSIALA Es klappte nicht immer alles beim 19-Jährigen, vor allem in der ersten halben Stunde, als er konsequent gedoppelt wurde und etwas zu oft mit dem Kopf durch die Wand wollte. Dennoch wurde er gesucht, weil er in einer sehr zähen Anfangsphase der einzige war, der Tempo und Dribbling ins deutsche Spiel brachte. Mit zunehmender Spieldauer dann aber immer stärker. Leitete Kimmichs Distanzschuss ein, zielte kurz vor der Pause selbst drüber. Unglaublich geschmeidig in seinen Haken und Antritten. Hätte sich in der 52. mit seinem Dribbling, bei dem er es mit der gesamten japanischen Abwehr aufnahm, und dem Abschluss fast unsterblich gemacht. In einigen Dingen noch mit Luft nach oben, auch defensiv. So aber dennoch nicht aus dem Team wegzudenken. Note: 2,5.

© imago images GEWINNER: ILKAY GÜNDOGAN Erhielt den Vorzug vor Goretzka, wechselte sich dann mit Kimmich dabei ab, den Ball von der Dreierkette abzuholen und das Offensivspiel einzuleiten. Fast der Sündenbock bei Japans Abseitstreffer, weil er sinnlos ins Dribbling ging (8.). Dann aber mit vielen guten Aktionen und auch Abschlüssen. Übernahm Verantwortung beim Elfmeter und verwandelte souverän. Traf in der 2. Halbzeit den Außenpfosten. Lieferte Flick so keinen Grund, ihn gegen Spanien aus der Startelf zu nehmen. Konnte das Mittelfeld bei Japans Drangphase aber auch nicht zusammenhalten. Note: 2,5.

© imago images VERLIERER: NICO SCHLOTTERBECK Er war der Wackelkandidat in der defensiven Dreierkette. Bekam von Japan im Spielaufbau viel Platz, während Rüdiger absicherte. In der ersten Halbzeit ohne große Schnitzer bis auf seinen Fehlpass, der einen Gegenangriff einleitete (21.), wurde eigentlich immer sicherer. Sah beim 1:2 dann aber ganz schlecht aus, als er bei Asano einfach nur mitlief und nicht in den Zweikampf kam. Note: 4,5.

© imago images AUFSTELLUNG Deutschland vs. Japan - 1:2 (1:0) Tore 1:0 Gündogan (33.), 1:1 Doan (75.), 1:2 Asano (83.) Aufstellung Deutschland Neuer - Süle, Schlotterbeck, Rüdiger, Raum - Kimmich, Gündogan (Goretzka 67.) - Gnabry, Havertz (Füllkrug 79.), Musiala (Götze 79.) - Müller (Hofmann 67.) Aufstellung Japan Gonda - H. Sakai (Minamino 74.), Yoshida, Itakura, Nagatomo (Mitoma 47.) - W. Endo, Ao Tanaka (Doan 71.), J. Ito, Kamada, Kubo (Tomiyasu 46.) - Maeda (Asano 57.) Gelbe Karten /

© getty TORWART MANUEL NEUER: Bis zur 73. Minute völlig beschäftigungslos, hatte nichts zu halten und beteiligte sich stattdessen am Spielaufbau, teils weit vor dem eigenen Kasten. Sensationell dann die Parade von Itos abgefälschtem Schuss. Musste beim Gegentreffer ran, klärte unglücklich direkt zum Gegenspieler. Sieht beim 1:2 aus kurzer Distanz dann auch nicht gut aus. Note: 3,5.

© imago images ABWEHR NIKLAS SÜLE: Ganz lange extrem unauffällig als rechter Mann in der Dreierkette. Defensiv kam über seine Seite nichts, offensiv ohne Aktionen. Es wäre eine solide Leistung geworden, konnte dann beim Ausgleich aber nicht eingreifen - und hob beim 1:2 das Abseits auf. Note: 4. ANTONIO RÜDIGER: Mit Abstand der beste Mann in der deutschen Abwehr. Lief als letzter Mann die Bälle ab, ging bei Zuspielen dazwischen und gab die Kommandos. Im direkten Zweikampf nicht zu bezwingen. Dazu vorn mit der ersten guten Kopfballchance (16.). Ließ Maeda vor der Pause bei dessen Kopfballchance zu viel Platz. Schien sich in der Schlussphase von der allgemeinen Verunsicherung anstecken zu lassen. Note: 2,5. DAVID RAUM: Bot sich zwischenzeitlich als Gewinner an, weil er auf der rechten Außenbahn teilweise extrem viel Platz bekam. Von Kimmich sehr schön bedient, hatte dann ein bisschen Glück, als er frei vor dem gegnerischen Tor auftauchte, keine Idee hatte, aber den Elfer bekam. Bei den Hereingaben fehlte die Präzision, defensiv mit Schwächen, auch weil er so hoch stand und dann hinten fehlte. Note: 4.

© imago images MITTELFELD JOSHUA KIMMICH: Wechselte sich mit Gündogan im Spielaufbau ab, hatte mit seinem Weitschuss einen guten Abschluss (20.). Leitete den Elfmeter mit einem starken Pass auf Raum gut ein. Tauchte in der 2. Halbzeit aber ab, ein paar ungewöhnliche Fehler in seinen Zuspielen. Note: 4. SERGE GNABRY: Bekam am Anfang fast keine Bälle, war auf rechts zugestellt. Erst als vorn flexibler die Positionen getauscht wurden und er mehr in die Mitte zog, war von ihm mehr zu sehen. Legte bei Havertz' Abseitstor schön in die Mitte ab, ebenso bei Hofmanns Chance. Sein Kopfball wurde anschließend stark pariert. War leider Teil des deutschen Chancenwuchers. Note: 4. THOMAS MÜLLER: Machte beim Angriff vor dem Elfmeter klug Platz, ein starker Antritt kurz nach der Pause inklusive Ablage auf Gnabry. Ansonsten aber ein schwacher Auftritt: Hatte selbst keinerlei Zug zum Tor, traf mit seinen Pässen zu oft die falsche Entscheidung. Note: 4.

© getty ANGRIFF KAI HAVERTZ: Bei seinem Tor vor der Pause knapp im Abseits - viel mehr war nicht. Konnte keine Argumente im Kampf um den Platz im Sturm sammeln. Note: 4,5.