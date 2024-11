Klare Forderung von Carlo Ancelotti? Kylian Mbappé soll bei Real Madrid wohl an einer großen Schwäche arbeiten

Kylian Mbappé kam mit riesigen Vorschusslorbeeren nach Madrid.

Mit riesigen Vorschusslorbeeren und nach jahrelangem Transfer-Hickhack war Mbappé im vergangenen Sommer ablösefrei von Paris Saint-Germain in Spaniens Hauptstadt gewechselt.

In 14 Einsätzen für Real sind dem 25-Jährigen bisher acht Tore gelungen. Eine ordentliche Ausbeute zwar, allerdings deutlich weniger als das, was man sich bei den Königlichen erhofft hatte. Zumal drei der acht bisherigen Treffer Mbappés aus Elfmetern resultierten.

Mbappé hofft, am Dienstag in der Champions League gegen die AC Mailand mit einem starken Auftritt seine Kritiker zum Schweigen zu bringen. In LaLiga steht das nächste Spiel am Samstag zuhause gegen Osasuna an.