Stellungnahme landete im Mülleimer: Gerard Piqué macht brisante Enthüllung zu einem Vorfall in Spaniens Nationalmannschaft

Gerard Piqué trat 2018 aus der spanischen Nationalmannschaft zurück

"Ich habe mich nur für das Wahlrecht eingesetzt und werde mit keinen öffentlichen Stellungnahmen um Entschuldigung bitten", habe Piqué nach eigener Aussage geantwortet. Daraufhin hätte ihm Lopetegui eine vorformulierte Stellungnahme überreicht, die er bei einer Pressekonferenz am darauffolgenden Tag verlesen solle.

Piqués Reaktion: "Wenn ihr wollt, gebe ich eine Pressekonferenz - aber auf meine Art und Weise. Ich werde sagen, was ich denke und mich nicht entschuldigen." Die vorformulierte Stellungnahme habe er nach eigener Auskunft in seinem Hotelzimmer in den Mülleimer geworfen.

Anschließend absolvierte Piqué nur noch elf Spiele für die spanische Nationalmannschaft und wurde mehrfach vom eigenen Anhang ausgepfiffen. Nach der WM 2018 im darauffolgenden Sommer trat er im Alter von 31 Jahren zurück. Das traurige Ende einer erfolgreichen Liaison, gewann der Innenverteidiger mit Spanien doch die WM 2010 und die EM 2012. Für seinen Jugendklub Barcelona spielte er noch bis 2023.