Federico Chiesa: Krasser Absturz! Vom heißen Bayern-Kandidaten zum Außenseiter bei Juventus Turin

"Immer der Erste, der rausgenommen wird"

Die Juve-Auftritte waren in fast jedem Spiel von Allegris zweiter Amtszeit in Turin völlig unansehnlich, da der Trainer beim größten Verein des Landes eine negativen Ansatz wählte, anstatt die Spiele dominieren zu lassen. Das Ergebnis war, dass talentierte Spieler wie Chiesa in einem System, das nicht zu ihren offensiven Fähigkeiten passte, völlig verschenkt wurden. Dusan Vlahovic zum Beispiel musste oft ganz alleine in vorderster Front kämpfen, weil er völlig allein gelassen wurde.

Chiesa war jedoch das prominenteste Opfer von Allegris Anti-Fußball. Einer der spannendsten Flügelspieler der Welt wurde immer wieder als zentraler Angreifer eingesetzt. Und jedes Mal, wenn Chiesa auf die Außenposition auswich, konnte man Allegri zuhören, wie er Chiesa anschrie, er solle sofort zurück in die Mitte gehen.

Deshalb wurde der frustrierte Stürmer regelmäßig früh aus dem Spiel genommen, weil er nicht das tat, was man von ihm verlangte - in der Regel nach rund einer Stunde. Sein Frust war dann immer offensichtlich. In der vergangenen Saison wurde er sogar einmal dabei beobachtet, wie er kopfschüttelnd jammerte: "Ich bin immer der Erste, der rausgenommen wird!"