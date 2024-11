Enrique vertraut Russlands Nationalkeeper! Gianluigi Donnarummas Stammplatz bei PSG in Gefahr

© getty

PSG: Luis Enrique will Keeper-Wechselspiel wohl fortsetzen

Einem Bericht der L'Equipe zufolge wolle Enrique das Wechselspiel in Zukunft fortsetzen. Womöglich beginnt Safanov auch beim Champions-League-Duell mit Atlético Madrid am Mittwoch anstelle des 25-jährigen italienischen Nationalkeepers und Europameisters von 2021.

"Ich sage nie, dass sie die Nummer 1, 2 oder 3 sein werden", kündigte Enrique mit Blick auf seine Torhüter bereits im September an. "Ich will sie im Training sehen und dass sie bereit sind, wenn ich sie aufrufe." Dritter Keeper ist Arnau Tenas (23), der nach seiner Ausbildung in La Masia 2023 ablösefrei vom FC Barcelona zu PSG gewechselt war.

Donnarumma kennt einen offenen Konkurrenzkampf im Tor bereits aus der Vergangenheit. Nach seinem ablösefreien Wechsel von der AC Milan nach Paris 2021 konkurrierte er drei Jahre lang mit Keylor Navas um den Posten im Tor. In den wichtigen Spielen bekam meist Donnarumma den Vorzug. Der 37-jährige Navas ist seit seinem Abschied von PSG im Sommer vereinslos.