Wayne Rooney setzt seine Trainerkarriere in den Sand: Abreibungen in Liga 2 statt Traum von Manchester United

Wayne Rooney: Nach guten Ansätzen in Derby kam nicht mehr viel

Rooney fand schnell einen neuen Job, heuerte im Sommer 2022 bei D.C. United in den USA an. Bei dem MLS-Klub hatte er einst schon zum Ende seiner Spielerkarriere hin gekickt, er fand also ein bereits bekanntes Umfeld vor. Doch es lief überhaupt nicht rund.

Sein allererstes Spiel als D.C.-Trainer gewann Rooney zwar, von den weiteren 13 Partien bis Jahresende 2022 konnte sein Team aber nur noch eine einzige siegreich gestalten. Man wurde Letzter in der Eastern Conference der MLS, verpasste unter Rooney dann auch im darauffolgenden Jahr die Playoffs. Der strahlende Name aus England musste daher im Oktober 2023 gehen und hatte die nächste abschreckende Episode zu seiner Visitenkarte als Trainer hinzugefügt.

Umso erpichter war Rooney darauf, die Dinge schnell in eine bessere Richtung zu lenken. Nur wenige Tage nach seinem Aus in den USA kehrte er nach England zurück und unterschrieb beim damaligen Zweitligisten Birmingham City. Der hatte kurz zuvor seinen Trainer John Eustace entlassen, obwohl man auf Platz sechs lag und sogar vom Aufstieg in die Premier League träumen durfte. Im Nachhinein eine sehr unglückliche Entscheidung Rooneys, in dieser Situation zu übernehmen.

Denn in nur 15 Spielen, von denen lediglich zwei gewonnen wurden, rutschte Birmingham unter Rooney von Platz sechs auf Rang 20 ab und fand sich zu Jahresbeginn 2024 im Abstiegskampf wieder. Ein 0:3 in Leeds am Neujahrstag sollte Rooneys letztes Spiel als Birmingham-Coach werden, danach musste er gehen - nach lediglich gut zweieinhalb Monaten im Amt.

Noch bitterer für Rooney: Aus der Negativspirale, die unter ihm entstand, kam Birmingham bis Saisonende nicht mehr heraus, stieg ab und spielt nun erstmals seit fast 30 Jahren wieder dritte Liga. Rooney musste in der öffentlichen Wahrnehmung die Hauptschuld dafür auf seine Schultern laden. Nicht die Art Publicity, mit der man seine Trainerkarriere wieder in ein besseres Licht rückt ...