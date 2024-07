Bayer Leverkusen offenbar an Klopp-Liebling vom FC Liverpool dran

© getty

In Leverkusen könnte Matip, sollte es zu einem Engagement bei der Werkself kommen, in große Fußstapfen treten. Schließlich droht Bayer der Abgang von Abwehrchef Jonathan Tah, der hartnäckig mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht wird.

Für Matip wäre ein Wechsel nach Leverkusen eine Rückkehr in die Bundesliga. Von 2009 bis 2016 lief der gebürtige Bochumer 194-mal für den FC Schalke 04 im deutschen Oberhaus auf.

2016 wechselte Matip schließlich von S04 nach Liverpool, wo er in seinen acht Jahren häufig Stammspieler war und 2019 die Champions League sowie 2020 den englischen Meistertitel gewann. Auch in den ersten Monaten der vergangenen Saison stand Matip oft in Klopps Startelf, fiel von Anfang Dezember bis zum Ende der Spielzeit dann aber wegen eines Kreuzbandrisses aus. Insgesamt kam Matip auf 201 Pflichtspieleinsätze für Liverpool (elf Tore).