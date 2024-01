Nächster Kane-Kumpel für den FC Bayern München? Was Kieran Trippier auszeichnet - und warum ein Transfer für Newcastle United sinnvoll wäre

FC Bayern: Was Transferziel Kieran Trippier auszeichnet

Flanken sind Trippiers große Stärke, sowohl bei ruhenden Bällen als auch aus dem Spiel heraus. "Er ist ein enorm offensivstarker Außenverteidiger. Er tritt alle unsere Standards, seine Hereingaben sind exzellent", sagt Jamie Smith vom Newcastle-Fanzine The Mag im Gespräch mit SPOX. In der laufenden und in der vergangenen Saison kreierte in der Premier League jeweils nur Manchester Uniteds Bruno Fernandes mehr Chancen als Trippier.

Mit seiner Standardstärke würde Trippier in München die regulären Schützen Joshua Kimmich und Leroy Sané herausfordern. Auch wenn sich der FC Bayern dank Co-Trainer Anthony Barry in dieser Disziplin zuletzt generell steigerte, häuften sich gerade bei der 0:1-Pleite gegen Werder Bremen am Sonntag wieder schwache Standards. Tuchel reagiert sarkastisch: "Es war so gewollt, dass wir ins Aus schießen."

Trippier überzeugt laut Smith aber nicht nur mit seinen Flanken, sondern auch als "solider Verteidiger und Kapitän, der unsere Viererkette brillant organisiert". Erst vor zwei Jahren wechselte Trippier für 14 Millionen Euro von Atletico Madrid nach Newcastle, erarbeitete sich in der Mannschaft aber rasant den Status als angesehener Führungsspieler.

"Als er zu uns gekommen ist, haben wir uns im Abstiegskampf befunden - aber er hat keine Ausstiegsklausel für den Fall eines Abstiegs verlangt", erinnert sich Smith. "Seine Einstellung war für die Mannschaft transformativ." Dank Trainer Eddie Howe und mit den Millionen aus Saudi-Arabien verhinderte Newcastle den Abstieg und qualifizierte sich in der darauffolgenden Saison erstmals seit 20 Jahren für die Champions League. Trippier avancierte zu einem der Gesichter des Aufschwungs.